Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.

Об этом сообщили в администрации президента.

Как отмечается в пресс-релизе Елисейского дворца, Макрон попросил Барнье возглавить временное правительство, которое будет заниматься текущими делами до того, как сформируют новый кабинет министров.

"Премьер-министр сегодня подал прошение об отставке своего правительства президенту республики, который принял его к сведению", - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что Макрон пожинает плоды своего же решения о роспуске парламента, в котором он имел большинство и который полностью контролировал. После выборов президент это большинство потерял. А двумя крупнейшими фракциями стали оппозиционные ему левый "Новый народный фронт" и партия Марин Ле Пен - вдвоем у них большинство голосов.

Макрон пытался сохранить контроль над ситуацией, проведя в премьеры представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Барнье, который не опирался на прочную поддержку парламента. Но, как видим, его правительство продержалось недолго.

Теперь перед Макроном выбор из трех стратегий. Первая - попытаться вновь сформировать правительство, не опирающееся на большинство в парламенте с риском получения нового вотума недоверия. Два других - отдать премьерское кресло представителю одной из двух крупнейших фракций: левым из "Нового народного фронта" или партии Ле Пен.

Напомним, вчера парламент Франции принял вотум недоверия правительству по инициативе партии Ле Пен. Издание Politico считает, что таким образом она пытается "уничтожить Макрона".

Вскоре политик потребовала от самого Макрона уйти в отставку.