Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны, отменив пограничные проверки с другими странами ЕС.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По информации DW, с 1 января 2025 года проверки на европейских внутренних сухопутных границах Болгарии и Румынии с остальными участниками Шенгенского соглашения отменены.

Таким образом число государств Шенгенской зоны выросло до 29.

Отмечается, что путешественникам и водителям грузовиков, въезжающим в эти две страны через Венгрию или Грецию, больше не нужно будет сталкиваться с задержками. На шести официальных пунктах пересечения болгарско-греческой границы документы можно больше не предъявлять.

Как известно, 30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года оставшихся частей Шенгенского соглашения и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.

Напомним, недавно Австрия одобрила расширение Шенгенской зоны на Болгарию и Румынию.

Ранее Хорватия присоединилась к Шенгенской и еврозоне, а евро стал официальной валютой страны.