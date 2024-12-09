Австрия дала "зеленый свет" для расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию.

Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.

В ответ на запрос агентства МВД Австрии отметило, что Вена не будет препятствовать решению, которое 12 декабря должен принять на заседании Совет министров внутренних дел ЕС в Брюсселе.

"После "воздушного Шенгена" для Румынии и Болгарии также открывается "Шенген на земле", – заявил глава МВД Австрии.

Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, но натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.

Напомним, в конце марта Румыния и Болгария частично присоединились к безвизовому пространству Шенгенской зоны Евросоюза. Паспортный контроль был снят для воздушных и морских путей сообщения.

Также мы рассказывали, что Евросоюз снова отложил запуск новой системы авторизации въезда в Европу (ETIAS).

Запуск электронной системы откладывался по техническим причинам уже несколько раз, последней датой запуска называли 2024 год. Теперь же он перенесен на май 2025 года.