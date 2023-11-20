Евросоюз еще на год отложил запуск новой системы авторизации въезда в Европу (ETIAS).

Об этом сообщает Forbes.

Запуск электронной системы откладывался по техническим причинам уже несколько раз, последней датой запуска называли 2024 год. Теперь же он перенесен на май 2025 года.

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) - это автоматизированная электронная система, которая отслеживает и разрешает въезд в Шенгенскую зону визитерам из тех стран, для граждан которых не требуется виза для въезда в эту зону. Эта система напоминает электронную систему авторизации въезда в США (ESTA), которая служит для той же цели.

Работа над вводом в действие системы ETIAS началась в 2016 году.

В рамках ETIAS каждый заявитель будет проходить проверку безопасности, что позволит определить, можно ли разрешать ему въезд в какую-либо страну Шенгенской зоны. Поскольку приезжающим из тех стран, для граждан которых не требуется виза для туристических целей со сроком пребывания в ЕС до 90 дней, не нужно будет проходить через длительный процесс подачи заявления на оформление визы, система ETIAS должна будет убедиться в том, что эти люди не представляют угрозу безопасности. Система будет собирать, отслеживать и обновлять необходимую информацию, касающуюся приезжающих.

Помимо использования для деловых и туристических целей, система ETIAS также позволит посещать страны Шенгенской зоны с целью лечения и транзита.

Мы рассказывали, сколько будет стоить въезд по ETIAS и как система будет работать.