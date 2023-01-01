С сегодняшнего дня, 1 января, Хорватия официально присоединилась к еврозоне и к Шенгенской зоне.

В стране евро теперь становится официальной валютой, которая должна постепенно заменить хорватскую куну. Согласно местному законодательству, куна будет выводиться из обращения до 31 июля 2023 года.

Кроме того, с сегодняшнего дня Хорватия стала частью Шенгенской зоны. Это означает, что между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются досмотры во время пересечений сухопутных и морских границ. Кроме того, страна получила право выдавать шенгенские визы и пользоваться Шенгенской информационной системой, в которой собраны данные иностранцев, нарушивших правила пребывания в странах зоны.

Вместе с Хорватией зона сейчас включает 27 стран.

Ранее "Страна" писала, что в конце 2021 года совет Европейского Союза пришел к выводу, что Хорватия выполнила все условия для присоединения к Шенгенской зоне. В Совете ЕС указали, что с момента вступления в ЕС (Хорватия вошла в ЕС в 2013 году) страна применяет положения Шенгенского законодательства, за исключением положений об отмене контроля на внутренних границах.

Как сообщалось, в ноябре Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

В декабре 2022 года страны Европейского союза согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.