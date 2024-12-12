Совет ЕС одобрил вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает сайт Евросоюза.

Обе страны стали членами ЕС еще в 2007 году, однако не входили в зону свободного передвижения из-за опасений отдельных членов блока по поводу коррупции и незаконной миграции, а также из-за прямого вето, наложенного Австрией и Нидерландами.

Паспортный контроль для граждан Румынии и Болгарии был отменен только в марте 2024 года и только для пересечения границы по воздуху и морю.

9 декабря Австрия дала зеленый свет для расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию.

Шенгенская зона — европейское пространство, где отменен пограничный контроль на внутренней границе. Сейчас в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран.