Военнообязанный мужчина купил документы на троих несуществующих детей за 6 тысяч евро, чтобы пересечь границу как многодетный отец.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Государственная пограничная служба.

Согласно липовым документам, мужчина является отцом двухлетних близнецов и младенца в возрасте 7 месяцев, якобы родившихся в Германии. Пограничники быстро разоблачили обман, потому что документы выглядели подозрительно и не соответствовали установленным образцам. Впоследствии гражданин признался, что дети существуют только на бумаге.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию.

Ранее мы рассказывали, как мужчины пытаются уехать из Украины во время войны.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новоселке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.