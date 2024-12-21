Предвыборная информационная кампания победителя отменённого первого тура румынских президентских выборов Келина Джорджеску, развёрнутая в соцсети TikTok, была оплачена не россиянами, как заявляла румынская разведка (что и стало формальной причиной отмены результатов первого тура), а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (НЛП).

Об этом сообщает румынское издание HotNews.

По его информации, налоговая служба ANAF установила, что агитационные материалы в соцсетях Джорджеску были спонсированы местными национал-либералами, целью которых было оттянуть избирателей от их конкурентов – социал-демократов.

После запросов расследовательского веб-сайта Snoop нанятая либералами фирма Kensington признала, что эта кампания была проплачена НЛП, но утверждает, что она была частью большой кампании, проводившейся "по указанию Национал-либеральной партии, по повышению осведомленности общественного мнения".

Либералы хотели вывести своего кандидата Николае Чукэ во второй тур президентских выборов, объясняет портал solidnews, однако их планам угрожал растущий рейтинг кандидата-националиста, лидера Альянса за объединение румын Джордже Симиона.

Тогда было решено ввести в игру другого кандидата-националиста - Кэлина Джорджеску, который забрал бы часть голосов у Симиона, что позволило бы Чукэ выйти во второй тур выборов.

"Они подтолкнули вперед Джорджеску, но при этом распространяли модную ложь, будто это сделали русские", - пишет портал.

Однако этот план провалился из-за того, что Джорджеску одержал сокрушительную победу, а Чукэ не удалось даже выйти во второй тур (он занял пятое место, а Симион четвертое).

"Я еще тогда говорил, что нет никаких доказательств, и это только болтовня, - заявил Симион. - Пропаганда системы всполошилась: русские повлияли на выборы, караул, русские идут! Как показала пресса, цитируя официальные документы, речь идет не о русских, а о НЛП! Из-за лжи и дезинформации, будто идут русские, они аннулировали голоса почти 10 миллионов румын".

Таким образом, если информация подтвердится официально, исчезнет главный аргумент, на основании которого результаты первого тура президентских выборов в Румынии отменили.

Ранее соратник новоизбранного президента США Илон Маск раскритиковал отмену итогов первого тура выборов президента Румынии.

Напомним, сам Келин Джорджеску назвал отмену своей победы госпереворотом и "сделкой с дьяволом".