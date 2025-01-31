Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал президента Украины Владимира Зеленского "полудиктатором", обвинив его в "разжигании конфликта" и хищении европейской помощи.

Об этом сообщает Digi24.

По словам политика, Зеленский не допускает свободных выборов.

"У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему, я спрашиваю, почему господин Зеленский, как и господин Йоханнис (президент Румынии Клаус Йоханнис - Ред.), не допускает свободных выборов? Разве они не боятся? Сколько раз Зеленский просил о диалоге, прежде чем попросить об оружии? Никогда. Так что да, признаю, у меня есть проблема с таким его отношением. Его целью должна была стать прежде всего защита своего народа. О землях можно договориться, но жизнь обсуждению не подлежит", - заявил Джорджеску.

Также он утверждает, что политика Киева не способствует достижению мира, а "лишь разжигает конфликт".

"Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высоком уровне было зафиксировано в Украине с начала войны? Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?" - задал вопросы Джорджеску.

Напомним, вчера Джорджеску заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое разделят соседи. Украина осудила такую позицию, обвинив политика в работе на Кремль, а Румыния открестилась от его слова.

В декабре он говорил, что хочет остановить помощь Киеву и транзит украинского зерна.