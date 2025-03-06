Правоохранители Румынии задержали шесть человек, которых заподозрили в работе на Россию и попытке свержения государственного строя с захватом власти и роспуском партий. Организация заговорщиков называется "Команда Влада Цепеша" (в честь господаря, известного всему миру по прозвищу Дракула), а одним из ее руководителей является 101-летний отставной генерал.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на Главное управление по расследованию организованной преступности и террористических преступлений Румынии.

Ведомство установило, что с 2023 года пятеро заговорщиков создали преступную группировку, чтобы нарушить суверенитет и независимость страны путем политического подрыва обороноспособности страны. Также организация призывала к выходу Румынии из НАТО, возобновлению экономических и культурных отношений с Россией, Китаем и Ираном.

В 2024 году к группе присоединился еще один человек.

В организации был создан штаб с руководящими звеньями и исполнителями, среди которых числился генерал-майор в отставке. По данным прокуратуры, участники группы не раз контактировали с иностранными агентами, действовавшими как в Румынии, так и в России. Кроме того, подозреваемые вербовали сторонников через интернет и размещали видеообращения к румынским властям и международным организациям. Следствие установило, что задержанные обсуждали с иностранными кураторами возможность выхода Румынии из военного союза, изменение конституционного строя, создание нового правительства и даже смену государственных символов.

В январе двое подозреваемых посетили Москву.

Все участники группы осуществляли непрерывные, сознательные, публичные или конспиративные действия для достижения поставленной цели. К планированию госпереворота считают причастным российского военного атташе в Бухаресте и его заместителя, которых ранее Румыния объявила нежелательными персонами.

"Два российских дипломата осуществляли действия по сбору разведывательной информации в районах, представляющих стратегический интерес, и предпринимали действия в поддержку антиконституционных действий группировки", — заявили правоохранители.

Напомним, 26 февраля по делу об угрозе конституционному строю был арестован победивший в первом туре выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску, который является наиболее рейтинговым кандидатом на выборах.

Вскоре после ареста прокуратура заявила, что он будет находиться под наблюдением правоохранителей в течение 60 суток.