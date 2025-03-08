Конституционный суд Румынии отклонил первые иски, требовавшие отстранить от дальнейшего участия в выборах на пост главы государства ультраправого оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску.

Об этом сообщают румынские и американские журналисты на своих страницах в соцсети Х.

"Суд единогласно отклонил четыре иска, направленные на то, чтобы не допустить Джорджеску к участию в президентской гонке.

В протестах, поданных второстепенными кандидатами Себастьяном Попеску и Кристианом Терхешем, его обвиняли в сокрытии информации о финансировании избирательной кампании и предполагаемых иностранных финансовых связях.

Суд отклонил исковые требования как неприемлемые, сославшись на процессуальные нарушения и отсутствие юридических оснований", – пишет американский журналист Марио Навфаль.

По его словам, ожидаются новые иски для блокирования Джорджеску, и на следующей неделе станет ясно, останется ли скандальный политик в предвыборной гонке.

Ранее западные СМИ писали, что власти Румынии намерены не допустить Джорджеску к майским выборам. Недавно на него завели уголовное дело и задержали.

Напомним, Джорджеску, в своё время публично назвавший местных пособников Гитлера "героями", оказался наиболее рейтинговым кандидатом на выборах и выиграл первый тур, который затем отменили через суд, обвинив оппозиционера в связях с Россией, хотя доказательств этому так и не было представлено.

Как мы также сообщали, окружение нового президента США Дональда Трампа резко раскритиковали Румынию и в целом Евросоюз за происходящее с Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ.