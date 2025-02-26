Сенат Румынии одобрил закон об уничтожении беспилотников на территории страны.

Об этом сообщает AFP.

Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства был одобрен 78 голосами "за", 11 было "против" и 2 воздержались.

"Закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, нарушающих воздушное пространство Румынии", – сообщил временно исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.

Напомним, что на территории Румынии неоднократно фиксировались падения беспилотников после атак на украинские порты в Одесской области.

В частности, в январе в Одесской области дроны РФ атаковали предприятия, а один залетел в Румынию. Отмечалось, что беспилотник мог упасть на территории Румынии в районе Плауру, а Бухарест во время налета на Украину поднимал авиацию.

Ранее в Румынии говорили, что для того, чтобы сбивать российские беспилотники, нужно открывать огонь по Украине, а это не разрешено.

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