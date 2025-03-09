Президент США Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Чарльз III приветствовал лидера Украины Владимира Зеленского в Сандрингеме.

Об этом пишет Daily Mail.

"Соратники президента США ясно дали понять британским чиновникам в Америке, что фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя "менее особенным" в отношении приглашения монарха посетить Великобританию с государственным визитом", - пишет издание.

В ответ соратникам Трампа заявили, что правительству было бы неуместно "приказывать" королю не встречаться с президентом Украины.

Король встретился с Зеленским в прошлое воскресенье, спустя два дня после перепалки президента Украины с Трампом в Белом доме и через несколько дней после того, как Стармер вручил Трампу приглашение от короля Чарльза прилететь в Лондон с официальным визитом, отмечает издание.

Также Чарльз приветствовал премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Сандрингеме - в то время, "когда Трюдо не может прийти в себя после заявления г-на Трампа о введении 25-процентных пошлин на импорт из его страны".

"В Вашингтоне определенно стало немного прохладно после Сандрингема. Мы сказали им, что король сам принимает решения о том, с кем встречаться", - рассказал изданию источник.

Напомним, неделю назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита союзников НАТО в Лондоне заявил, что Европа продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать экономическое давление на Москву.