"Помолчи, маленький человек". Маск, Рубио и глава МИД Польши поспорили в соцсети Х из-за Starlink для Украины
Между главой DOGE Илоном Маском, госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошла перепалка по поводу предоставления спутникового интернета Starlink для Украины.
Местом распри стала соцсеть Х.
После утреннего поста Маска о том, что отключение "Старлинка" может обрушить фронт в Украине, миллиардеру ответил Сикорский.
Он утверждает, что связь для украинских военных финансируется Польшей за 50 миллионов долларов в год.
"Если SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, мы будем вынуждены искать других провайдеров", – написал Сикорский.
Первым ему ответил госсекретарь США Рубио.
"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", – написал представитель Белого дома.
Затем на заявление Сикорского в более жёсткой форме отреагировал Илон Маск.
"Помолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет", – написал владелец компании.
После этого Маск добавил, что "никогда" не отключит Украине "Старлинк".
"Если говорить предельно ясно, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто заявляю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку россияне могут заглушить все остальные коммуникации! Мы никогда не сделаем ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем", – заявил соратник президента США Дональда Трампа.
Напомним, в Washington Post писали, что россияне подавили связь ВСУ от Starlink перед наступлением под Харьковом.
Как ранее стало известно, Маск отказался включать Starlink у берегов Крыма после угрозы ядерного ответа со стороны России.