Между главой DOGE Илоном Маском, госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошла перепалка по поводу предоставления спутникового интернета Starlink для Украины.

Местом распри стала соцсеть Х.

После утреннего поста Маска о том, что отключение "Старлинка" может обрушить фронт в Украине, миллиардеру ответил Сикорский.

Он утверждает, что связь для украинских военных финансируется Польшей за 50 миллионов долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, мы будем вынуждены искать других провайдеров", – написал Сикорский.

Первым ему ответил госсекретарь США Рубио.

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", – написал представитель Белого дома.

Затем на заявление Сикорского в более жёсткой форме отреагировал Илон Маск.

"Помолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет", – написал владелец компании.

После этого Маск добавил, что "никогда" не отключит Украине "Старлинк".

"Если говорить предельно ясно, то как бы я ни был не согласен с политикой в ​​отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто заявляю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку россияне могут заглушить все остальные коммуникации! Мы никогда не сделаем ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем", – заявил соратник президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Washington Post писали, что россияне подавили связь ВСУ от Starlink перед наступлением под Харьковом.

Как ранее стало известно, Маск отказался включать Starlink у берегов Крыма после угрозы ядерного ответа со стороны России.