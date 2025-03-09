Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.

Об этом он заявил в соцсети Х.

"Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал он в Х.

Также Маск призвал к немедленному миру в Украине.

"Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - добавил он.

Из слов Маска следует, что на работу Starlink остановка военной помощи от США не повлияла.

Также миллиардер призвал к санкциям против украинских олигархов.

"Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке", - написал соратник Трампа.

Так он прокомментировал пост, в котором пользователь возмущался развертыванием огромного украинского флага около Белого дома в Вашингтоне и спрашивал, сколько денег на это было потрачено.

Ранее в Минобороны заявили, что Украина уже работает над альтернативными решениями на случай блокировки спутниковой связи Starlink.