Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит Starlink
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.
Об этом он заявил в соцсети Х.
"Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал он в Х.
Также Маск призвал к немедленному миру в Украине.
"Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - добавил он.
Из слов Маска следует, что на работу Starlink остановка военной помощи от США не повлияла.
Также миллиардер призвал к санкциям против украинских олигархов.
"Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке", - написал соратник Трампа.
Так он прокомментировал пост, в котором пользователь возмущался развертыванием огромного украинского флага около Белого дома в Вашингтоне и спрашивал, сколько денег на это было потрачено.
Ранее в Минобороны заявили, что Украина уже работает над альтернативными решениями на случай блокировки спутниковой связи Starlink.