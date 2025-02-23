Украина уже работает над альтернативными решениями на случай блокировки спутниковой связи Starlink.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025".

По его словам, в настоящее время альтернативы Starlink в Украине уже есть.

"Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернативы есть", – заявил министр.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение по ископаемым.

Однако Польша заявила, что уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины. И поэтому оснований для ее отключения нет.

Илон Маск также назвал "ложью" информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине.

"Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству лживых новостей", - написал Маск в Х.

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что в Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, а военные на фронте используют другие варианты связи.