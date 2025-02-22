Польша заявила, что уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины. И поэтому оснований для её отключения нет.

Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Мы платим и будем платить абонплату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша ", – написал польский министр в соцсети Х.

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что в Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, а военные на фронте используют другие варианты связи.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", – написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение по ископаемым.

Киеву "дали понять, что доступ к Starlink может быть немедленно отключён, если не будет достигнута сделка по критически важным полезным ископаемым", писало агентство.