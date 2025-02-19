Украина не сможет заменить американскую помощь чьей-либо еще.

Так считает журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Хаймарс, Пэтриот, Старлинк, Сильвиус, Брэдли, снаряды и более 30 млрд прямого финансирования нашего бюджета мы заменить ничем не сможем", – написал он в Фейсбуке.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

Также Трамп обвинил Зеленского в начале войны в Украине. Президент США упрекнул украинские власти, что у них было три года, чтобы провести переговоры.

О перспективах развития ситуации на фоне жесткой критики Зеленского со стороны Трампа и рисков прекращения американской помощи мы писали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет 1092-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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