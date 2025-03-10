Популярный румынский политик Кэлин Джорджеску оспорит в суде запрет на участие в выборах президента страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его советника.

Конституционный суд должен будет вынести решение по апелляции Джорджеску до среды. Аналитики полагают, что верховный суд откажет ему в праве баллотироваться, как и суд низшей инстанции.

Джордже Симион, лидер оппозиционного Альянса за объединение румын, второй по величине партии в парламенте Румынии, заявил, что "не исключает никаких вариантов", когда его спросили о возможности баллотироваться вместо Джорджеску.

Между тем в Еврокомиссии не стали комментировать недопуск к выборам Джорджеску. В Брюсселе заявили, что это внутреннее дело страны.

"Нет комментариев касательно решения румынского Центрального избирательного бюро. Выборы относятся к национальной компетенции. Комиссия не комментирует избирательный процесс в Румынии, который является делом румынских властей и румынского народа", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Напомним, на прошлой неделе СМИ написали, что власти Румынии намерены не допустить лидирующего в опросах Джорджеску к выборам.

А вскоре Центральная избирательная комиссия действительно отказала ему в праве баллотироваться, из-за чего в Бухаресте начались протесты.