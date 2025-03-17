В понедельник, 17 марта, в Украине идет 1118-й день войны с Россией.

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11.03 Зеленский подписал закон о праве президента направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения, сообщается на сайте Рады. Решение президента должен утверждать парламент.

Изначально законопроект был принят 15 января, но Зеленский его ветировал. 25 февраля Рада снова приняла его с учетом предложений президента.

Напомним, ВСУ ездили на обучение в Европу и США и до принятия этого закона.

10.55 Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудят выделение Украине 20 млрд евро военной помощи, сообщил глава МИД Венгрии Сийярто.

Будапешт выступает против и называет это "попыткой сорвать мирные переговоры", инициированные Трампом.

"Мы не будем в это втянуты и не позволим использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования поставок оружия в Украину", - заявил Сийярто.

10.30 "Около половины" украинских самолетов и вертолетов Украина сбивает сама системами ПВО, заявляет нардеп Безуглая.

Так она прокомментировала посмертное присвоение звания Героя Украины пилоту Алексею Месю, который одним из первых освоил F-16, "но был сбит собственной ПВО".

Безуглая напоминает, что Сырский 8 сентября прошлого года обещал обнародовать результаты расследования по этой трагедии "в ближайшее время" и заявлял, что их не собираются "скрывать".

По ее мнению, из-за перевода экс-главы Генштаба Баргилевича в Генеральную инспекцию "теперь мы не только не услышим ответов на эту трагедию, но и на многочисленные смерти во время скопления людей, нецелевого использования средств Генштабом, который до этого возглавлял Баргилевич и т.д".

10.17 Украина хочет быть главным наблюдателем за соблюдением перемирия на фронте, дал понять министр иностранных дел Сибига.

Также он не исключил, что этим могут заниматься международные силы.

Сибига отметил, что для мониторинга могут использоваться дроны.

"Кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. Мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет производить модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", - сказал Сибига.

Он добавил, что должна быть и "международная составляющая", но "учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента".

Сибига сообщил, что об этом сейчас идут переговоры с ЕС и США.

При этом он не ответил прямо, как Украина отреагирует, если РФ потребует наблюдателей из Беларуси или Китая.

Отметим, что вопросы мониторинга прекращения огня поднимал и Путин.

Судя по всему, это сейчас одна из основных тем переговоров о перемирии, которые ведут Россия и США.

10.00 Отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения выходят, кто "как может", без приказа, заявляет нардеп Марьяна Безуглая.

Она называет это "очередным просчетом".

"Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций - важно, особенно сейчас", - заявляет Безуглая.

Напомним, ранее Путин и Трамп заявили об окружении ВСУ в Курской области.

Зеленский же заявил, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а на сопредельной территории Украины.

7.48 Свет пропал и после атаки беспилотников на Кременчугский район.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

7.40 В Днепропетровской области дроны ударили по инфраструктуре Павлограда и Синельниково.

В обоих районах сейчас перебои со светом, сообщает ОВА.