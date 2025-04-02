В 2023 году спецназ СБУ штурмовал украинский Генштаб с целью задержания на тот момент главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом на стриме рассказали экс-нардеп Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

Береза сослался на рассказ своих знакомых о том, что в 2023 году "спецназ СБУ пытался арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и тогда штурмовал здание, в котором находился не только Залужный, но и весь Генштаб".

"Это место держалось в секрете, чтобы российские войска не нанесли по нему удар, а также там находилась совещательная комната, в которой присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных. Они все это наблюдали, это происходило у них на глазах. Тогда мне даже говорили, что пришлось поднимать полк охраны, а также подтягивать военный спецназ, чтобы противодействовать спецназу СБУ", - сообщил Береза.

По его словам, все это происходило в центре Киева, и в Офисе президента "были напуганы, потому что выяснилось, что военный спецназ может очень быстро и эффективно противодействовать".

Кривонос подтвердил, что знаком с этой историей. По его словам, офицеры военного спецназа "остановили атаку, уложили всех и показали, кто в стране настоящий военный лидер".

"Залужный вышел и лично расставил все точки над "и". И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали ее сотни людей", - сказал он.

По словам Кривоноса, СБУ после попытки задержания Залужного начала "оправдываться" и говорить, что "мы не знали, что там находится штаб командования Вооруженных сил во время войны". Кривонос считает это ложью, поскольку "руководители СБУ систематически приезжали туда и участвовали в совещаниях".

"Команда была отдана непосредственно с Банковой, Офиса президента, и мы прекрасно понимаем, кто эту команду дал. Для меня это не новость", - добавил Кривонос.

Береза также сообщил, что "Залужный лично вышел к спецназу и сказал: "Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них - четырехзвездные генералы".

"Во-вторых, он спросил их: “Ребята, а что дальше? Вам дали приказ меня задержать, а что потом? Вы хоть понимаете, что будет с этой страной, если вы арестуете главнокомандующего?" - передает слова Залужного Береза.

По его словам, позже главкому позвонили с Банковой с извинениями: "Вы не так нас поняли, Валерий Федорович. Это ошибка, давайте замнем ситуацию". И Залужный никогда об этом не говорил публично".

По мнению Кривоноса, Залужный не предал историю огласке, поскольку "в мировом информационном пространстве это был бы полный апокалипсис. Тогда об этом молчали, история находилась под грифом секретности, запрещалось о ней говорить".

Тем не менее, по его словам, на Западе об этой истории знают, и "мне несколько раз приводили этот случай в США как пример" внутренних разборок в Украине, сообщил Кривонос.

Офис президента и Валерий Залужный данную информацию пока не комментировали.

Ранее украинские издания писали, что Банковая уговаривает Залужного не идти на выборы президента, угрожая ему уголовным делом.

Между тем, согласно данным опросов, в первом туре выборов президента Украины, если бы они прошли сейчас, победил бы Залужный, он получил бы голоса 27,2% опрошенных. 15.9% отдали бы голос за Зеленского.