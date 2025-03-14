В Киеве закрасили мурал с Валерием Залужным на стене интерната для особых детей, что на ул. Котельникова в Святошинском районе.

Об этом сообщает издание "Главком".

Депутат Киевсовета, глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха пояснила, что для размещения мурала было необходимо письменное согласие владельца или балансодержателя здания. Однако изображение появилось до официального одобрения, к тому же без согласия самого экс-главкома. Более того: инициатор создания рисунка ввела в заблуждение руководство интерната, договорившись расписать стены сказочными героями.

"После того, как был нарисован Залужный, в интернат началась паломничество людей, которые хотели увидеть мурал, и это создало дополнительные проблемы для закрытого заведения", – сказала Муха и добавила, что ни один из муралов в честь высокопоставленных чиновников комиссию Киевсовета не проходил. По подсчетам главы комиссии Киевсовета, в столице насчитывается 19 таких муралов.

Мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании появился на стене интерната весной 2024 года. Его автором был Валерий Кучер. Размер достигал более 120 м², мурал рисовали 13 часов. Авторы зарегистрировали его в национальном реестре рекордов Украины.

Вскоре после его появления изображение решили перенести в другое место, так как желающие его сфотографировать докучали воспитанникам интерната.