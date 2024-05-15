Мурал бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который недавно появился в Киеве, перенесут в другое место, сообщила художница Евгения Фуллен.

Изображение разместили на стене интерната для детей с особыми ментальными потребностями.

Желающие сфотографироваться на его фоне массово лезли через забор на территорию заведения, что психологически травмировало детей.

Огромный мурал с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным появился на доме в Киеве, расположенном по адресу Котельникова, 51. Он появился в Киеве, несмотря на запрет местных властей, введенный прошлой осенью.

Размер рисунка, созданного художником Евгением Кучером, составляет более 120 кв. м, за что мурал внесли в реестр рекордов Украины. Художник работал над ним 13 часов.

Мы сообщали, что Владимир Зеленский официально уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в указе президента №309/2024, что был опубликован 9 мая 2024 года.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.