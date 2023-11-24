В Киеве ввели временный запрет на создание новых муралов. Он будет действовать до разработки и утверждения Киевским городским советом прозрачного и открытого механизма согласования эскизов монументальных росписей.

Как сообщается на сайте Киевсовета, решение было принято сегодня на пленарном заседании ІІ сессии городского совета 75 депутатами.

Как объяснила депутат горсовета и инициатор проекта решения Евгения Кулеба, действующее законодательство Украины и нормативные документы местных советов подробно не урегулируют механизм согласования создания муралов на жилых и нежилых зданиях и других сооружениях.

"Из публичных источников известно об увеличении случаев нарушения правил благоустройства и создания в Киеве муралов без согласования соответствующими органами и жителями домов. Также все чаще возникает общественный резонанс в связи с разными взглядами на ценность и этическую составляющую. Вопрос о важности сохранения культурного наследия, внешнего вида зданий и их интеграции в архитектурный контекст города требует создания четкого механизма согласования эскизов и локаций размещения монументальных росписей. И согласно мировой практике ведущую роль в этом процессе играют экспертные советы. Предварительно предусмотрено, что процесс согласования эскизов будет включать экспертную оценку, общественное обсуждение, получение разрешения от владельцев здания и получение других предусмотренных законодательством разрешений и согласований", – сказала Кулеба.

Недавно мы писали что в оккупированном Мариуполе с многоэтажного дома пропал известный в городе мурал "Навстречу счастью".

А летом прошлого года в столице на Подоле открыли мурал, посвященный призраку Киева.