В столице Украины на Подоле открыли мурал, посвященный "Призраку Киева".

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня в Киеве на Подоле открыли мурал, посвященный "Призраку Киева". На нем на самом деле не один пилот, а вся 40-я бригада тактической авиации, которая и сейчас продолжает защищать нашу столицу. Это инициатива благотворительного фонда "Для моей Украины", который помогает детям погибших пилотов", - написал Тимошенко.

Замглавы Офиса президента добавил, что о "Призраке Киева" знает весь мир.

"Это не один человек, это образ наших богов неба, которые каждый день на боевом дежурстве, каждый день защищают тысячи жизней от угроз оккупантов. Мы знаем, что также есть Призраки Винницы, Полтавы, Ивано-Франковска, Одессы и всех наших городов. Все они наблюдают за нами с неба и защищают нас своими железными крыльями", - написал Тимошенко.

"При этом в конце апреля командование Воздушных сил признало, что такого персонажа не существует. И это лишь "собирательный образ". Но тему, похоже, решили не забрасывать - и теперь "Призрак" воплотился в форме мурала на Подоле", - комментирует появление изображения Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в мае бывший депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в Facebook сообщил, что в Киеве рисуют мурал с изображением "святой Джавелины".

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