В Киеве рисуют мурал с изображением "святой Джавелины".

Об этом сообщает бывший депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

"Несмотря на войну, продолжаем серию муралов на нашей улице. Теперь тема философия – философия войны", – пишет он.

Мурал появится на улице Авиаконструктора Антонова, 13.

Занимается проектом директор Соломенского рынка Иван Лисовой.

"Благодарю наших друзей художников за предложение именно сейчас воплотить такой проект в жизнь, а Ивану Лисовому за помощь в организации. Мы с большой радостью предложили разместить этот рисунок именно здесь, ведь давно была идея сделать "аллеей муралов" на улице Антонова. Вскоре. Приходите любоваться. Украина победит!", – рассказал Андреев.

Ранее мы писали, что в Киеве сейчас укрыли памятник писателю-киевлянину Михаилу Булгакову, который установлен у его дома-музея на Андреевском спуске, чтобы он не был поврежден во время обстрелов. При этом киевляне несут к обложенному мешками с песком и укутанному пленкой монументу цветы. Их у скульптурного изображения классика большое количество. Возможно, это связано с тем, что совсем недавно, 3 мая, поклонники литературы отмечали день рождения Булгакова.

При этом напомним, что в столице хотят снести памятник автору "Мастера и Маргариты" в рамках "дерусификации".

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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