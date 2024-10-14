В Подольском районе Киева в доме №6 на улице Введенской появился мурал с главой Главного управления разведки Кириллом Будановым. Его нарисовали сестры-художницы Мишель и Николь Фельдман.

Фото мурала сестры опубликовали в своем Инстаграме.

"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт. На работу вдохновил Кирилл Буданов", - сказано в публикации сестер Фельдман.

На стене Буданов изображен среди цветов. Судя по всему, ромашки с надорванными лепестками символизируют красоту, которую не способна уничтожить война. На руках глава ГУР держит своего кота по кличке Гюнтер, также на изображении есть канарейка Людмила (как объяснял разведчик, эти птицы реагируют на ядовитые вещества лучше, чем любые приборы) и сова с мечом - эмблема ГУР.

Сестры Фельдман известны стрит-арт проектами, дизайнерскими светильниками и картами Таро.

Весной в Киеве создали огромный мурал с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным.

При этом год назад в столице ввели временный запрет на создание новых муралов. Он должен был действовать до разработки и утверждения Киевским городским советом открытого механизма согласования эскизов монументальных росписей.