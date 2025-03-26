Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в бытность главкомом ему звонили из Румынии и просили не рассказывать о падении российских "Шахедов" на территории этой страны.

Об этом он сообщали во время общения со студентами во Львове.

По его словам, 5-я статья договора НАТО, которая предполагает, что нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всю НАТО, не работает, а некоторые члены Альянса понимают, что "нет никакой 5-й статьи и никогда не будет".

"Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: "Молчи". Ну, упало два "Шахеда" в порту у вас. Почему вы молчите? "Молчи, я тебя прошу", - говорят. А потом звонят: "Ты зачем включил РЭБ? Дроны полетели к нам". Говорю: "Так сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - рассказал экс-главком.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не является действенной гарантией безопасности, ведь оно "ничего не даст, кроме политической защиты". Также Залужный не считает, что такой гарантией может являться иностранный миротворческий контингент.

Ранее мы писали, что в январе в Одесской области российские дроны атаковали предприятия, а один залетел в Румынию.

В декабре СМИ сообщили, что во время массированной атаки по Украине российская ракета залетала на территорию Румынии и Молдовы. В Румынии эту информацию опровергли, а вот в Молдове подтвердили.