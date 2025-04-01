Польша депортировала в Украину политолога и Ютуб-блогера Кирилла Молчанова.

Об этом сообщили экс-премьер Николай Азаров и уехавший из Украины журналист Дмитрий Василец.

Василец заявляет, что Молчанов "занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека в Украине" и в благодарность за это его пригласили "в Берлин для вручения премии и гранта".

Молчанов через Стамбул прибыл в Польшу, откуда планировал добраться до Берлина, но был задержан польскими правоохранителями. Варшава отказала ему в политическом убежище и депортировала в Украину, где против него возбуждены уголовные дела.

По данным СМИ, в Берлине в офисе правозащитной организации, пригласившей Молчанова, сейчас проходят обыски. Что это за организация. не сообщается.

После начала полномасштабной войны политолог смог выехать из Украины. Он появлялся в эфире российских политических ток-шоу. В 2023 году он рассказывал прессе, что живет в Германии, где создал Институт изучения последствий военных действий в Украине.

Зимой мы сообщали, что суд Киева взял под стражу известного политолога Дмитрия Корнейчука.

Также мы рассказывали об аресте телеведущего Макса Назарова (настоящее имя Назар Диордица).