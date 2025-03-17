Украина экстрадировала в Германию немца Бена Р., который воевал в Международном легионе ГУР и при этом находился на родине в розыске по подозрению в изнасиловании, хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности, над детьми. В изнасиловании несовершеннолетней его подозревают и в Украине.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

29-летнего Бена Р. задержали в январе 2025 года в Сумской области. Он пытался обжаловать решение об экстрадиции в судах.

В Украине он оказался в апреле 2022 года, в начале вторжения. По данным BBC, он пересек границу Украины и Польши 17 марта. К тому моменту на родине у него уже проходили обыски. Через несколько месяцев у него были найдены видео со сценами насилия, в том числе с детьми.

Как сообщают источники BBC, Бен участвовал в обороне Бахмута, после чего, по некоторым данным, его даже наградили. Он также давал интервью прессе. Благодаря такой публичности о его местонахождении узнали правоохранители Германии и в 2023 году отправили запрос на экстрадицию в Украину, но только в ноябре 2024 года украинское подразделение разорвало с ним контракт, а в январе 2025 немца задержали. В феврале гражданина ФРГ арестовали.

Летом мы сообщали, что в Праге судили 27-летнего чеха Филиппа Симана, воевавшего добровольцем в ВСУ. Его обвинили в незаконной службе в украинской армии и в мародерстве на войне.