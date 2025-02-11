В Украине арестован бывший немецкий военный 29-летний Бен Р. Его подозревают в изнасилованиях.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

В ФРГ дело против Бена Р. ведут с 2021 года. Следователи подозревают, что он совершал сексуальные преступления и в Украине, выкладывая видеозаписи своих преступлений в интернет. Ему вменяют в вину как минимум три случая изнасилований. В баварской квартире мужчины были найдены тысячи фото- и видеоматериалов, связанных с насилием над детьми.

В 2022 году Бену Р. запретили носить военную форму и исполнять служебные обязанности. Однако в 2023 году он неожиданно появился на фронте в Украине, воевал под Бахмутом против ЧВК "Вагнер", снимая свои действия на камеру. Он получил ранение и подробно рассказывал о своем боевом опыте в интервью тому же Bild.

Однако немецкое следствие продолжало все это время вести дело по подозрению изнасилованиях. А теперь против Бена Р. возбуждено уголовное дело и в Украине - в том числе по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

Его ожидает экстрадиция в Германию.

Летом мы сообщали, что в Праге судили 27-летнего чеха Филиппа Симана, воевавшего добровольцем в ВСУ. Его обвинили в незаконной службе в украинской армии и в мародерстве на войне.

В итоге за свои действия он получил семь лет тюрьмы.