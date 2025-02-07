Закарпатский суд приговорил к 6 годам лишения свободы трех обвиняемых по резонансному делу об изнасиловании 14-летней девушки из села Верхние Ворота в 2021 году.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В момент совершения правонарушения парням было по 15 и 14 лет. Напомним, событие произошло в конце августа 2021 года на территории одной из территориальных общин Мукачевского района.

В марте 2023 года суд первой инстанции вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех в то время несовершеннолетних лиц – 5 лет лишения свободы. Однако из-за их возраста освободил подростков от отбывания наказания, назначив испытательный срок на два года.

Тогда же прокуроры и адвокаты потерпевшей обжаловали это решение в апелляционном порядке из-за мягкости назначенного наказания.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть обвиняемые уже возместили.

Суд также взял обвиняемых под стражу немедленно в зале суда.

Ранее двое обвиняемых в изнасиловании пытались избежать ответственности через мобилизацию, но им отказали.