Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) вручила подозрения члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении не называется имя, однако СМИ пишут, что речь идет о Владимире Луганском.

По версии следствия, еще в 2015 году при переводе в Северодонецкий городской суд Луганской области для получения доплаты к зарплате за научную степень он подал диплом доктора философии в области права.

Эту степень он получил еще в 2011 году с нарушением процедуры, поскольку ни один вуз тогда не имел права присваивать такую степень, а соответствующий диплом негосударственного образца не мог служить основанием для каких-либо дополнительных выплат.

Таким образом за 10 лет он получил дополнительные 5 миллионов гривен.

Напомним, НАБУ и САП нашли миллионы долларов во время обысков по делу о земельной коррупции в горсовете Киева.

Ранее мы писали, что бывший народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Кормышкина и ее супруг признали вину и заключили соглашение с прокуратурой по делу о незаконном обогащении и подлоге декларации.