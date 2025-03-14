Бывший народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Кормышкина и ее супруг признали вину и заключили соглашение с прокуратурой по делу о незаконном обогащении и подлоге декларации.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Она обязалась принести "искреннее раскаяние", перечислить 20 млн грн в бюджет, задонатить на ВСУ миллион гривен. Также бывшая "слуга народа" на ближайшие два года лишена права занимать должности в органах государственной власти.

Супруг Кормышкиной также попросил разрешение выехать за границу на лечение. Заявил, что работает в аграрном бизнесе, взорвался на противотанковой мине и получил перелом позвоночника.

Экс-нардеп находится на поручительстве главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и главы Николавевской ОВА Виталия Кима.

Напомним, в октябре НАБУ и САП выдвинули Кормышкиной подозрение в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен. Следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 миллионов превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период. Ее официальный доход составил не более 2,7 миллиона гривен.