Подозреваемую в незаконном обогащении нардепа из "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву (нынешняя фамилия Кормышкина) взяли на поруки глава фракции "слуг" в Раде Давид Арахамия и руководитель Николавевской ОВА Виталий Ким.

Об этом сообщает САП.

Кормышкина теперь обязана уведомлять следователя об изменении места жительства, сдать загранпаспорт и не общаться с указанными судьей лицами. Срок действия обязанностей – два месяца.

Напомним, на днях НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн. По версии следствия, Кормышкина в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Ранее НАПК также нашло в декларациях экс-омбудсмена Денисовой признаки незаконного обогащения на десятки миллионов.