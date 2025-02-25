Верховная Рада проголосовала за принятие постановления о прекращении депутатских полномочий народного депутата из фракции "Слуги народа" Ирины Кормышкиной (она шла в парламент под фамилией Аллахвердиева).

Проект постановления был подан вчера. В нем сказано, что его внесли на рассмотрение парламента члены комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Согласно постановлению, депутатские полномочия Кормышкиной прекращаются в связи с ее личным заявлением о сложении депутатского мандата.

Фракция "Слуги народа" встретила Кормышкину аплодисментами.

Напомним, в октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули нардепу подозрение в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен. Следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 миллионов превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период. Ее официальный доход составил не более 2,7 миллиона гривен.

Тогда же, в октябре, "слугу народа" взяли на поруки глава фракции в Раде Давид Арахамия и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.