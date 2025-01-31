Бухгалтер воинской части в Одесской области подозревается в присвоении 2,3 млн грн выплат пропавших без вести бойцов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Начальник финансово-экономической службы просто указывал в документах на выплату карточку своей знакомой. А начальник, как сообщается, не проверил данные. Ему сообщили о подозрении.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим.

Относительно него Нацполицией направлен обвинительный акт в суд. Пока фигурант находится под стражей. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

Напомним, в прошлом году в Одесской области также задержали бухгалтера воинской части. По данным следствия, он в течение трех месяцев перечислял со счета воинской части на личную банковскую карточку деньги, предназначенные для выплат военнослужащим. Таким образом он завладел 5 млн гривен. Еще столько же он присвоил, перечислив денежные средства на счета своих знакомых.

А в Днепропетровской области задержали замкомандира воинской части, его подозревают в присвоении приборов ночного видения почти на 4 миллиона гривен.