В Днепропетровской области задержан заместитель командира воинской части, подозреваемый в присвоении приборов ночного видения почти на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, ответственный за логистику замкомандира в документах отобразил, будто 24 прибора ночного видения были утрачены в боевых условиях, хотя на деле просто спрятал их.

Как выяснилось, задержанный приказал своим подчиненным спрятать имущество в куче мусора на одном из складов. Во время обысков по местам дислокации воинской части, в частности, на ее складских помещениях, а также в жилище фигуранта изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Отмечается, что стоимость оборудования составляет почти 4 миллиона гривен.

Военному уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7,7 миллиона ​​гривен.

Ранее мы рассказывали, как бывший командир одной из бригад теробороны насчитал своей жене почти миллион гривен выплат за фиктивное участие в боевых действиях.

В Минобороны признали, что самыми коррупционными сферами в ведомстве оказались выплата боевых и передача гуманитарной помощи.