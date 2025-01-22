Задержан глава областной коллегии адвокатов Днепра за корректировку российских ударов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Говорится о задержании известного адвоката из Днепра, который пытался покинуть Украину. Его подозревают в корректировании ракетных ударов по городу.

Имя задержанного не называется, однако, по данным источников "Страны", это глава коллегии адвокатов Днепропетровской области Александр Самарец.

Отмечается, что он пытался выехать через пропускной пункт "Краковец", что на границе с Польшей, где и был задержан. Его обвиняют в наводке ракетного удара по компании в Днепре, которая модернизирует и восстанавливает дроны.

Как стало известно, что обвиняемый передал ФСБ точное расположение цехов и складов хранения БпЛА. Россияне ударили по его координатам, из-за чего погибли шесть украинцев, тяжелые ранения получили еще 30.

Опубликован скриншот переписки.

Также выяснилось, что с российскими агентами адвоката связывал его знакомый, так называемый, первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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