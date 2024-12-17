Служба безопасности Украины заявила о задержании 12 человек, подозреваемых в слежке за самолетами F-16 в пяти регионах Украины.

Некоторые задержанные - дезертиры ВСУ, а их руководитель находился в Днепропетровской области и использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейковых "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

По версии следствия, задержанные по заданию РФ искали потенциальные места базирования F-16 в Запорожье, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях, а также разведывали огневые позиции ПВО.

Между тем Офис генпрокурора опубликовал данные, согласно которым члены группы, которая собирала для РФ данные о военных самолетах F-16, были действующими военными.

По данным следствия, военнослужащий, будучи пророссийски настроенным, согласился оказывать помощь сотруднику российского ГРУ.

Он "втемную" привлек еще трех знакомых военнослужащих: сказал им, что работает на украинские спецслужбы.

Российский агент собирал и передавал данные о дислокации подразделений техники ВСУ, местонахождении органов власти и армии для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Приоритетной задачей было установление мест размещения украинской армии, в том числе базирование самолетов F-16.

Ранее мы рассказывали, что СБУ при содействии главкома Сырского задержала подполковника украинских сил ССО, который был "кротом" разведки РФ.

А летом СБУ задержала двух чиновниц горсоветов по подозрению в корректировке российских обстрелов.