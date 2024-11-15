Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала подполковника украинских сил ССО. Его подозревают в работе на российскую военную разведку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный - командир одного из подразделений. Заявляется, что он был завербован еще до полномасштабной войны.

СБУ заявляет, что он передавал информацию об операциях украинского спецназа за линией фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

"Для выполнения враждебной задачи "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях"", - говорится в сообщении.

Дело вела одесская СБУ. Подполковнику грозит пожизненное за госизмену.

Ранее СБУ задержала "крота" российской разведки в Волынском ТЦК, который готовил серию воздушных ударов РФ по Волыни.

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