"Крот" разведки РФ. СБУ при содействии главкома Сырского задержала подполковника украинских сил ССО
Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала подполковника украинских сил ССО. Его подозревают в работе на российскую военную разведку.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанный - командир одного из подразделений. Заявляется, что он был завербован еще до полномасштабной войны.
СБУ заявляет, что он передавал информацию об операциях украинского спецназа за линией фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.
"Для выполнения враждебной задачи "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях"", - говорится в сообщении.
Дело вела одесская СБУ. Подполковнику грозит пожизненное за госизмену.
Ранее СБУ задержала "крота" российской разведки в Волынском ТЦК, который готовил серию воздушных ударов РФ по Волыни.
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