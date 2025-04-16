Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило новое подозрение бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Смирнова подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Смирнов в период 2019-2021 годах незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м на берегу моря в Одесской области.

Для этого он передал владельцу земли почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался Смирнов, сначала оформили на компанию, а после сообщения ему первого подозрение в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

Этого же кейса касается и подозрение по взятке. По версии следствия, в 2022 году к замглаве ОП обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. долларов для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это он попросил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом (АМКУ) решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере обеспечить победу его компании. Смирнов, как сообщается, предложение принял и договорился о "нужном" решении АМКУ.

Напомним, что первое подозрение по Смирнову касалось незаконного обогащения на сумму 15,7 млн грн. Он уплатил залог и остался на свободе.