Служба безопасности Украины вручила подозрения заместителю председателя КГВА по делу об организации схем переправки призывных мужчин в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, чиновник помогал призывным мужчинам выезжать в ЕС через систему "Шлях" под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов, в частности, топлива для ВСУ.

"Но на самом деле, как установило расследование, псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы бежать за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании с коммерческими грузами для продажи", - говорится в сообщении.

Таким образом всего за 2 месяца 2022 года (май-июнь) из Украины выехали более 30 мужчин.

Паблики пишут, что подозрение вручили бывшему заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву.

Опубликовано его фото с силовиками.

Напомним, в октябре 2024 года Прокопив уже попадал в коррупционный скандал, когда у его семьи нашли много объектов коммерческой и жилой недвижимости сомнительного происхождения. После расследования журналистов он написал заявление об отставке.

Также напомним, что у мэра Киева Виталия Кличко давний конфликт с Офисом Президента, подробнее о котором мы писали в отдельном материале.