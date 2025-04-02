Бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника убили из-за долга. Подозреваемого в расстреле уже задержали.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, мужчина решил сам убить должника и в течении нескольких месяцев следил за ним, а также установил видеокамеры около дома для ежедневного отслеживания перемещения Плахотника.

"Утром 28 марта 2025 года подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего. От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия. После совершенного фигурант покинул место преступления", - заявляет прокуратура.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого оружие и патроны.

Следствие заявляет, что убийство произошло дома, хотя тело жертвы потом нашли на обочине дороги.

Также отмечается, что следственные действия по делу еще продолжаются.

Напомним, мы писали о том, что в Каменском районе Днепропетровской области 28 марта на обочине нашли труп мужчины. На теле обнаружили огнестрельное ранение в области головы. Как выяснилось, это был Плахотник.

А 14 марта мы сообщали, что в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула. В убийстве подозревают 46-летнего дезертира по имени Сергей Шалаев.