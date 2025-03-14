В центре Одессы сегодня днем застрелили активиста радикала Демьяна Ганула.

"Страна" разбирается, кто мог заказать его убийство.

Ганул при жизни был личностью скандальной и имел многочисленные конфликты. Причем не только с пророссийски настроенными кругами (подробнее, кто такой Ганул мы писали здесь).

Мотивы убийства Ганула могут лежать вообще не в политической сфере.

Убитый с 2014 года волонтерил а также подрабатывал в качестве "активиста", устраивая акции против одесских бизнесменов, политиков и городских властей.

Например, активно поддерживал одесского предпринимателя Дегаса, который конфликтует с мэрией.

Кроме этого в городе давно ходили слухи, что Ганул фактически занимается рекетом - ищет "жертвы" - кафе, рестораны, фитнесс-клубы, где можно придраться к чему-то, например, персонал говорит на русском. И затем "обилечивает" владельцев заведений.

Также Ганула несколько раз обвиняли военные в том, что он присваивает себе помощь, в виде денег, автомобилей и т.д.

Другими словами, врагов у него было много. Причем не только по идеологическим причинам.