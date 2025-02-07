В воинской части города Краматорск, что в Донецкой области, был жестоко убит украинский военный Валентин Козлюк, служивший в 56-й бригаде.

Об этом сообщила в соцсетях его вдова Лия Мороз.

По ее словам, Валентина застрелил из автомата собственный комбат за отказ отдавать руководству деньги, которые начисляли за службу на "нуле".

Женщина утверждает, что накануне над ним издевался сам комбат Дмитрий Тесленко, а также старший сержант Сергей Каус. На опубликованных фотографиях тела можно заметить следы побоев и пыток.

Когда начались вымогательства, жена обратилась в ГБР с запланированным задержанием командования "на горячем" 14 декабря. Однако до запланированной даты Валентина сильно избили и застрелили, утверждает его жена.

Уточняется и то, что после убийства, Тесленко и Кауса взяли под арест и вручили подозрение в убийстве. Смерть Валентина Козлюка официально подтвердила Жашковская территориальная община, откуда родом военный.

В сообщении громады говорилось, что Козлюк, который пошел на фронт ещё в марте 2022 года, погиб в районе Краматорска 8 декабря 2024 года. Причина смерти не называлась.

При этом в ГБР официально не подтверждали информации, ведется ли по этому случаю какое-либо расследование.

Напомним, командир 3-го взвода БПЛА 78-го полка Виталий Головня рассказал о "вопиющей" ситуации в своем подразделении. По его словам, начальник беспилотных систем узурпировал всю власть в роте, сделал себе любимчиков, которые сидят в тылу и получают боевые доплаты, а другие находятся "в рабстве", выполняя задачи за нескольких.

Также в 110-й бригаде Вооруженных сил Украины, оборонявшей Великую Новоселку, вскрылись факты многомиллионных поборов с солдат.