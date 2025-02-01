В 110-й бригаде ВСУ, оборонявшей Великую Новоселку, вскрылись факты многомиллионных поборов с солдат
В 110-й бригаде Вооруженных сил Украины, оборонявшей Великую Новоселку, вскрылись факты многомиллионных поборов с солдат.
Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.
По данным службы, Хмельницкий суд передал в Национальное агентство по розыску и управлению активами почти семь миллионов гривен, изъятых во время следственных действий в 110 ОМБр.
Деньги были обнаружены в ходе уголовного производства по поборам с военных. Кроме того, наложен арест на имущество заместителя командира, которое он успел приобрести после начала полномасштабного вторжения, среди которого:
- элитная квартира в Одессе площадью 60 кв. м у моря;
- гараж площадью 40 кв. м;
- квартира в Хмельницком площадью 75 кв. м;
- два земельных участка в Верховинском районе неподалеку от горнолыжного курорта «Буковель»;
- автомобиль премиумкласса Mercedes-Benz;
- банковские счета и ценные бумаги на сумму почти 4 млн гривен.
Также была назначена экспертиза по установлению реальной стоимости арестованного имущества.
Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.
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