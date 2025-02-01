В 110-й бригаде Вооруженных сил Украины, оборонявшей Великую Новоселку, вскрылись факты многомиллионных поборов с солдат.

Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.

По данным службы, Хмельницкий суд передал в Национальное агентство по розыску и управлению активами почти семь миллионов гривен, изъятых во время следственных действий в 110 ОМБр.

Деньги были обнаружены в ходе уголовного производства по поборам с военных. Кроме того, наложен арест на имущество заместителя командира, которое он успел приобрести после начала полномасштабного вторжения, среди которого:

элитная квартира в Одессе площадью 60 кв. м у моря;

гараж площадью 40 кв. м;

квартира в Хмельницком площадью 75 кв. м;

два земельных участка в Верховинском районе неподалеку от горнолыжного курорта «Буковель»;

автомобиль премиумкласса Mercedes-Benz;

банковские счета и ценные бумаги на сумму почти 4 млн гривен.

Также была назначена экспертиза по установлению реальной стоимости арестованного имущества.

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

Также командир 3-го взвода БПЛА 78-го полка Виталий Головня рассказал о "вопиющей" ситуации в своем подразделении, где начальник узурпировал всю власть в роте, сделал себе любимчиков, которые сидят в тылу и получают боевые доплаты, а другие находятся "в рабстве", выполняя задачи за нескольких.