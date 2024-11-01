Вдова воевавшего за Украину и погибшего россиянина Ильдара Дадина, проживающая в Киеве гражданка Украины Александра Свечникова заявила, что его могли убить сослуживцы из "Легиона Свобода России" (ЛСР) вследствие конфликта.

Об этом она написала в Фейсбуке.

По словам Свечниковой, она так и не смогла добиться от "Легиона", чтобы ей отдали тело мужа. После известия о гибели россиянина в формировании ей сказали, что Дадин якобы не указал ее как контактное лицо, которого нужно известить о смерти и передать ему тело, поэтому его похоронят "по своим правилам" - кремируют. Однако Свечникова уверяет, что копии документов о ее браке с Дадиным были в "Легионе".

Кремацию провели через неделю после этой переписки, не уведомив о дате мероприятия супругу. В итоге она не смогла прийти попрощаться с ним и увидеть тело.

"Ильдар мне рассказал, что у него конфликты с командованием ЛСР из-за того, что в результате их пиар-акций (например, в Тёткино) бессмысленно гибли его побратимы. Ещё он добавил, что из-за этих конфликтов он уже опасается пули в спину. 26 октября в одном из СМИ вышла статья, где побратимы моего мужа подтвердили, что у мужа были конфликты в ЛСР. Постоянно менялись версии, как погиб мой муж: то в результате артобстрела, то в результате атаки дрона, а несколько дней назад ЛСР официально заявил, что Ильдар погиб в результате автоматного огня. А теперь они кремировали его тело и похоронили прах и я начинаю всё больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину", - написала Александра.

По ее словам, украинские власти на ее запросы никак не отвечают. В доказательство этого она опубликовала скрины переписок с военными.

Как мы писали, информация о гибели Дадина стала известна 6 октября.

Ранее мы рассказывали, что в Украине недалеко от линии фронта нашли мертвым британского добровольца Дэниела Берка. Западные СМИ подозревают, что его убил другой воюющий на стороне ВСУ иностранец.