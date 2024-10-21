В Великобритании при загадочных обстоятельствах погиб ветеран Крис Гил, работавший инструктором с солдатами ВСУ.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на Министерство обороны королевства.

Согласно официальной версии, 35-летний военный погиб в прошлую среду в горах Уэльса, где солдаты тренировались ночью с боевыми патронами. Власти ведут расследование.

"Полиция была уведомлена вскоре после часа ночи в среду, 16 октября. Начато расследование. Мы думаем о семье капрала Гилла", - сказали чиновники.

Точная причина гибели ветерана не называется. Возможно, он погиб от дружественного огня, предполагает издание.

Гил воевал в Афганистане в составе элитного подразделения британской армии. После российского вторжения он добровольно вызвался готовить украинских солдат. При этом не уточняется, участвовали ли украинцы в учениях, на которых погиб Гил.

В российских военных телеграм-каналах выдвигают предположение, что британец мог погибнуть в Украине, а его смерть объяснили учениями.

Между тем в Украине нередко погибают иностранные добровольцы. Так, два года назад был убит на фронте 20-летний японский гражданин.

А в прошлом году в отстойнике в Краматорске нашли тело британского добровольца Джордана Чедвика, у него были связаны за спиной руки. Предположительно, он был подвергнут пыткам и убит другим британцем.