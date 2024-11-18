Полицейские Одесской области задержали жителя Березовского района за жестокое убийство 5-летней девочки.

Об этом сообщает полиция региона.

Как установили правоохранители, 41-летний житель одного из населенных пунктов Ширяевского поселкового общества всю ночь дома употреблял алкогольные напитки. А когда утром проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, ему это не понравилось, и он топором отрубил ребенку голову. В доме находились другие дети, но они не пострадали.

Осознав, что натворил, мужчина попытался совершить суицид, порезав себе шею ножом, но выжил. Убийцу задержали и оказали ему медицинскую помощь.

Из дома, где погибла девочка, полицейские изъяли доказательства, в частности топор и нож, которые направят на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит тюрьма сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

По данным местных телеграм-каналов, это военный, который приехал в отпуск.

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